В Бурятии умер 74-летний народный артист Анатолий Тин

6 февраля, в возрасте 74 лет скончался народный артист Бурятской АССР, заслуженный артист РСФСР Анатолий Тин. Он отдал более 40 лет своей жизни работе в Бурятском театре оперы и балета, где занимал должность концертмейстера в группе труб симфонического оркестра. Об этом пишет «Байкал-Daily».

О его уходе из жизни сообщили в Министерстве культуры Республики Бурятия. Похороны выдающегося музыканта состоятся в четверг, 8 февраля.

Анатолий Тин начал заниматься музыкой с самого детства и, будучи еще школьником, играл в духовом оркестре под руководством Александра Аристова. Затем он продолжил обучение в Улан-Удэнском музыкальном училище в классе А. Пантелеева (ныне – колледж искусств имени И. Чайковского). В 1972 году успешно закончил Уральскую консерваторию имени Мусоргского у выдающегося музыканта-трубача и композитора Вячеслава Щёлокова.

В Бурятском театре оперы и балета сразу же оценили талант молодого музыканта и поручили ему партию первой трубы. Анатолия Тина неоднократно называли «золотой трубой Бурятии» и «настоящим художником звука» в рецензиях. Его соло в оперных постановках и балетах вызывали восхищение везде, где он выступал.

Анатолий Николаевич был не только выдающимся исполнителем, но и превосходным педагогом, который воспитал множество талантливых музыкантов.

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