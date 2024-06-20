Умер солист карельской ВИА «Синкопа» Александр Дрома. Об этом сообщает сайт «Петрозаводск говорит».

18 июня скончался певец из Карелии Александр Дрома. О смерти артиста сообщили 20 июня. Причины смерти не раскрываются.

Александр Дрома начал свою карьеру в Мурманской области, но в 70-х переехал в Карелию, где участвовал в многочисленных песенных конкурсах. Дрома был одним из солистов местного ВИА «Синкопа».

Прощание с музыкантом состоится 21 июня с 11 до 12 часов в Петрозаводске, в траурном зале у Республиканской больницы.

Ранее мы писали о смерти продюсера Леонида Бица. Он скончался на 71-м году жизни. Биц сотрудничал с Эльдаром Рязановым. В творческом союзе они сняли такие картины, как «Привет, дуралеи!», «Старые клячи», «Тихие омуты», «Ключ от спальни».

Мы также рассказывали о смерти 87-летней народной артистки СССР Маргариты Войтес.