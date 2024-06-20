Умер продюсер поздних комедий Рязанова Леонид Биц

Умер кинопродюсер Леонид Биц, который работал с режиссером Эльдаром Рязановым. Мужчине было 70 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

«Леонид Биц был одним из ведущих специалистов отечественного кинопроизводства. Коллеги-кинематографисты запомнят его как профессионала, обладавшего яркими организаторскими способностями и огромным многолетним опытом работы в кино», – говорится в сообщении.

Известно, что знаменитость окончил экономический факультет ВГИКа. Он работал помощником режиссера на киностудии «Мосфильм», а после стал вторым режиссером. В 1998 году он стал главой киностудии «Луч».

У Бица было плодотворное сотрудничество с режиссером Эльдаром Рязановым над картинами: «Привет, дуралеи!», «Старые клячи», «Тихие омуты», «Ключ от спальни».

Также он работал с Александром Пороховщиковым, Валерием Фокиным, Сергеем Тарасовым. Он снимал фильмы вместе с Фабио Бонци и Александром Зеленковым.

Напомним, что недавно умерла вдова режиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина. Женщине было 83 года.

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