Умерла 87-летняя народная артистка СССР Маргарита Войтес

Умерла народная артистка СССР Маргарита Войтес. Оперной певице было 87 лет.

О смерти сообщает «Российская газета».

Уточняется, что Войтес скончалась в Эстонии. Причина смерти не называется.

Певица родилась в Москве, в детстве жила в Новосибирске, где пошла в школу. Позже семья уехала в Эстонию, там Войтес поступила в Тартуский университет, а потом – в Таллинскую консерваторию.

Она стала первой эстонской певицей, приглашенной выступить в Большом театре Москвы. В 1979 году была удостоена звания народной артистки СССР.

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