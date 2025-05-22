Умер снявший «Ночной дозор» лауреат премии «Оскар» Билли Уильямс. Об этом сообщает IMDb.

Кинооператор, сценарист и актер ушел из жизни 21 мая 2025 года. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

Умерший стал лауреатом премии «Оскар» за работу над фильмом «Ганди». На его счету почти два десятка престижных номинаций и наград.

Дебют Билли в кино состоялся в 1956 году. В его фильмографии есть такие проекты, как «Влюбленные женщины», «Стеклянный зверинец», «Ночной дозор» и «Красиво уйти».

В 1996 году он прекратил творческую деятельность.

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