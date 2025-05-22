Умер 92-летний актер из «Шерлока Холмса» Майкл МакСтэй из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

92-летний актер ушел из жизни во сне после обеда с семьей. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. У умершего остались жена-актриса и двое сыновей.

Представители актера подтвердили его смерть: «С большой грустью мы сообщаем о смерти Майкла МакСтэя, актера высочайшего уровня и талантливого писателя, чья карьера на сцене, экране и радио длилась более шести десятилетий».

В фильмографии умершего есть такие проекты, как «Семена судьбы», «Доктор Кто», «Шерлок Холмс».

Ранее звукорежиссер группы ABBA Майкл Третов умер на 81-м году жизни. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что умер в 93 года один из создателей сериала «Секретные материалы» Дуглас Тернер.