«Облегчение от того, что мы расстались»: умерла застрелившая молодого мужа актриса Доринья Дюваль

В Бразилии умерла популярная актриса Доринья Дюваль. Ей было 96 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что сердце звезды бразильских сериалов остановилось 21 мая.

«Печаль, но и облегчение от того, что мы расстались. Мама и бабушка, которая принесла моменты радости для населения Бразилии. Люблю тебя», — приводит портал Globo некролог дочери артистки Карлы Дэниэл.

Доринья Дюваль впервые появилась на телевидении под псевдонимом Дора Марака. В 1973 году она снялась в первом цветном сериале на бразильском телевидении «Возлюбленный».

Доринья Дюваль отсидела срок в колонии за убийство третьего мужа, рекламного продюсера и режиссера Пауло Сержио Гарсия Алькантара. Мужчина был безработным до встречи с актрисой, однако она после начала романа устроила его карьеру благодаря своим связям. Избранник был на 16 лет моложе и через несколько лет после свадьбы начал унижать Дорьнью: он называл жену старой и открыто заявлял, что смотрит на женщин помоложе. В 1980 году актриса после очередного семейного скандала трижды выстрелила в Пауло. Мужчина скончался на месте, а Дюваль сначала приговорили к 18 годам колонии, но затем приговор смягчили до 6 лет.

В своих мемуарах артистка также призналась, что стала жертвой насилия в 15 лет. Кроме того, до начала актерской карьеры она занималась проституцией.

Ранее умер 92-летний актер из «Шерлока Холмса» Майкл МакСтэй из-за проблем с сердцем.