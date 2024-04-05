Умер сценарист мелодрамы «Катенька» Вацлав Михальский

Скончался советский и российский сценарист Вацлав Михальский. Член Союза писателей РФ умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «Журнал Дагестан».

Причина смерти издателя пока неизвестна. В некрологе отметили, что в последние годы Михальского подводило здоровье. Однако детали его состояния перед кончиной не раскрываются. Источник упомянул, что из-за слабости Вацлав Вацлавович даже не смог лично посетить книжную ярмарку «Тарки-Тау 2023». Несмотря на то, что он всегда принимал в ней участие, в прошлом году он сделал это в дистанционном формате.

Отметим, что в кинематографе писатель был довольно известен. Самыми популярными его работами были мелодрама «Катенька», многосерийный фильм «Семнадцать левых сапог».

О дате и месте прощания с сценаристом пока не сообщается.

Ранее умерла 83-летняя актриса театра и кино Вера Чехова. Она была известна по проектам «Место преступления», «Одно дело на двоих», «Врач из Сталинграда» и другим.

Также недавно не стало автора сказки «Замок лгунов» Витауте Жилинскайте.