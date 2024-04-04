Лауреат множества премий: умерла автор сказки «Замок лгунов» Витауте Жилинскайте

Автор сказки «Замок лгунов» Витауте Жилинскайте скончалась на 95-м году жизни. О смерти литовской писательницы сообщили ее коллеги.

Жилинскайте ушла из жизни 4 апреля. При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется. Информация о смерти Витауте появилась на сайте Союза писателей Литвы.

Автор родилась в 1930 году в литовском городе Кануас. Жилинскайте окончила историко-филологический факультет Вильнюсского университета, после чего стала литературным работником. А через какое-то время она заняла должность заведующего литературным отделом в редакции журнала «Jaunimo gretos».

За годы творческой деятельности Витауте получила множество премий, в том числе за лучшее юмористическое произведение и за лучшую детскую книгу. Однако настоящую популярность писательнице принесла сказка «Замок лгунов».

Ранее сообщалось о смерти писателя-постмодерниста Джона Барта. Литератор скончался на 94-м году жизни.