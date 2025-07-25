Умер румынский ведущий спортивных телепрограмм Александру Георгиаш. Об этом сообщает издание Eurosport.

Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

Умерший начал карьеру на радио, где вел музыкальные передачи. Александру был одним из первых сотрудников его румынской редакции. Он комментировал теннис, греблю и экстремальные виды спорта. Также ведущий занимался переводами фильмов и телепрограмм.

В некрологах умершего называют самым узнаваемым голосом FM-эфира в Румынии.

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