Индийский режиссер Ратан Тиям умер в госпитале в возрасте 77 лет

В возрасте 77 лет скончался индийский режиссер, музыкант и сценарист Ратан Тиям. Причина и обстоятельства смерти не уточняются.

Как сообщает «Российская газета», Тиям умер в госпитале. Режиссер ушел из жизни 23 июля.

Тиям был одной из ключевых фигур современного сценического искусства в стране. Являлся лауреатом престижной национальной профильной награды Sangeet Natak Akademi Award.

Тиям приобрел известность в 1970-е годы, став идеологом «корневого театра». Окончил Национальную школу драмы в Дели, основал Chorus Repertory Theatre.

Его адаптация шекспировского «Макбета» была представлена на Бангладешском театральном фестивале в 2019 году и стала громким событием.

24 июля сообщалось о смерти от рака режиссера и актера из фильма «Улицы разбитых фонарей» Кирилла Датешидзе.