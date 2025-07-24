Индийский режиссер Ратан Тиям умер в госпитале в возрасте 77 лет
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В возрасте 77 лет скончался индийский режиссер, музыкант и сценарист Ратан Тиям. Причина и обстоятельства смерти не уточняются.
Как сообщает «Российская газета», Тиям умер в госпитале. Режиссер ушел из жизни 23 июля.
Тиям был одной из ключевых фигур современного сценического искусства в стране. Являлся лауреатом престижной национальной профильной награды Sangeet Natak Akademi Award.
Тиям приобрел известность в 1970-е годы, став идеологом «корневого театра». Окончил Национальную школу драмы в Дели, основал Chorus Repertory Theatre.
Его адаптация шекспировского «Макбета» была представлена на Бангладешском театральном фестивале в 2019 году и стала громким событием.
24 июля сообщалось о смерти от рака режиссера и актера из фильма «Улицы разбитых фонарей» Кирилла Датешидзе.