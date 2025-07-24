Умер легенда американского рестлинга Халк Хоган: известна причина

Ушел из жизни 71-летний американский актёр и рестлер Халк Хоган (настоящее имя Терри Джин Боллеа). По предварительным данным, легенда WWE умер от сердечного приступа.

По данным TMZ, Хоган скончался в своем доме в штате Флорида. Причиной смерти актера стал сердечный приступ.

Издание также сообщает, что вокруг дома спортсмена собралось много машин скорой помощи и полицейских.

Ранее в прессе неоднократно появлялись сообщения о том, что знаменитый рестлер долгое время тяжело болел.

Терри Джин Боллеа — американская легенда рестлинга, актер и медийная личность. Он достиг мировой славы в 1980-х годах как одна из самых узнаваемых и влиятельных фигур в истории профессионального рестлинга, став лицом «Халкамании» в World Wrestling Federation (ныне WWE).

Помимо успешной карьеры в рестлинге, которая включала выступления в World Championship Wrestling (WCW), Халк Хоган активно снимался в кино и на телевидении.

Ранее на 86-м году жизни умерла режиссер документальных фильмов Лиана Черепанова.