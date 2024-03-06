Умер режиссер Станислав Гурка, которому в марте исполнился бы 61 год

Умер сценарист и режиссер Станислав Гурка. Знаменитости не стало незадолго до своего 61-летия. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на TASR.

По данным источника, о смерти Станислава стало известно 5 марта. Об этом рассказал коллега режиссера. Информации о причинах и обстоятельствах смерти пока нет.

Напомним, что Гурка родился в Братиславе в 1963. Сначала он работал в качестве сценариста на радио, а после его заинтересовало телевидение. Он работал над телевизионным фильмами и развлекательными передачами, в том числе как режиссер.

Среди работ Станислава – «Подруги», «Ворона-ворона», «Женатый днем, одинокий ночью», «С начала», «Другой комик» и другие проекты.

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