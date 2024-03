Умер от продолжительной болезни 72-летний актер и музыкант Павел Зайчек

Актер, музыкант, поэт и художник Павел Зайчек умер в возрасте 72-х лет. В последнее время артист тяжело болел, и «последним ударом» для него стала пневмония. Об этом сообщает «Российская газета».

Как стало известно, чешский драматург ушел из жизни 5 марта. По словам владельца звукозаписывающего лейбла Guerilla Records, он скончался в больнице, в которой лежал под присмотром медиков из-за болезни легких.

Напомним, что Зайчек был известен, в первую очередь, по группе DG 307. Он был частью экспериментального рок-коллектива в 70-х годах. А в 1976-м году Павел был задержан полицией вместе с музыкантами из The Plastic People of the Universe. Его приговорили к году тюремного заключения.

Освободившись, артист вновь стал заниматься музыкой и, переехав в Швецию, а затем в США, возродил группу. Кроме того, Павел пробовал себя в кинематографе. Он снялся в таких проектах, как «Пуговичники», «Выход ангела», «Кабриолет» и других.

