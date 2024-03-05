Барабанщик группы Blackberry Smoke умер из-за агрессивного рака мозга

Ушел из жизни барабанщик американской рок-группы Blackberry Smoke Брит Тернер. Об этом пишет Variety со ссылкой на членов коллектива.

Музыкант скончался в возрасте 57 лет. В 2022 году у Тернера обнаружили агрессивную форму рака мозга. Несмотря на болезнь, ударник продолжал выступать на концертах группы.

Через некоторое время барабанщик был вынужден пережить операцию. В последние месяцы вместо Тернера на сцену выходил его коллега Кент Аберл.

«Если вам выпала честь хоть немного знать Брита, вы в курсе, какой он был заботливый, чуткий, целеустремленный и милый», - сказано в некрологе.

Напомним, Брит Тернер является одним из основателей Blackberry Smoke. Коллектив создает музыку на стыке сатерн-рока тяжелого кантри-блюз-рока, а альбомы группы неоднократно покоряли жанровые чарты.

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