Умер актер из «Дорожного патруля» и «Действуй, Маня!»

Умер актер и каскадер Александр Ковалев, снимавшийся в «Дорожном патруле» и «Действуй, Маня!». Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру», а после информацию подтвердили в соцсетях ученики 63-летней знаменитости и его родные.

По данным источника, мужчина ушел из жизни 22 мая. Ковалев был талантливым актером, каскадером, спортсменом и тренером. Он родился в 1960 году, а окончив Индустриально-педагогический техникум начал сниматься в кино. Кроме этого, он занимался различными видами спорта, в том числе карате и фехтование. Мужчина в качестве каскадера освоил множество техник – горение, конные работы, авто-мото, работа на воде и под водой.

Он принимал участие в таких картинах, как: «Я вас любил больше жизни», «Петр Великий», трижды номинированный на «Золотой глобус», «Действуй, Маня!», «Дорожный патруль», «Морские дьяволы». В его карьере каскадера был и «Трудно быть богом» Германа.

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