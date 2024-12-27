Умер режиссер сериала «Дата Туташхиа» Гизо Габескирия

Умер грузинский и советский режиссер Гизо Габескирия, известный по сериалу «Дата Туташхиа». Мужчина ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на грузинские СМИ.

Информации о причинах смерти знаменитости и о дате похорон нет.

Напомним, что Гизо Габескирия родился в 1936 году в Тбилиси. После окончания Грузинского политехнического института мужчина решил пройти Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве.

Его дебютным фильмом стала лента «Первая дорога». Он работал над «Шальной пулей», «Водоворотом», «Тружениками моря». Но наибольшую популярность ему принес сериал «Берега», который еще называют «Дата Туташхиа».

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