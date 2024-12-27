Умер после ужина в любимом ресторане актер Дик Капри: известна причина

Умер актер, комик и артист Бродвея Дик Капри. Мужчина поужинал в любимом ресторане и ночью скончался. Ему было 93 года. Об этом сообщает зарубежный портал TMZ.

По данным источника, мужчины не стало утром 26 декабря во Флориде. Сын знаменитости сообщил, что причиной смерти отца стало расслоение аорты. Наследник заявил, что Дик знал об исходе своего времени, так как мучился от проблем со здоровьем. Медики говорили, что из-за возраста актера нельзя оперировать.

Перед смертью звезда поужинал в своем любимом ресторане, а потом уснул дома.

Дик Капри родился в Пенсильвании и с 1960-х годов выступал как стендап-комик. Он работал с Фрэнком Синатрой, Лайзой Миннелли, Томом Джонсом. В 1963 году у него состоялся дебют в кино. Он снялся в комедии «Меня все еще путают с Брюсом».

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