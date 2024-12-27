Белый гроб и последние слова отца: с Янисом Тиммой простились в Риге

В Риге состоялось прощание с 32-летним баскетболистом Янисом Тиммой. Церемония прошла в здании крематория.

Соответствующие кадры публикует РЕН ТВ.

Судя по видео, проститься с Тиммой было много желающих. Все по очереди подходили к белому гробу, оставляли цветы.

Рядом с гробом стояли родные баскетболиста. Был установлен его портрет, на котором Тимма улыбался, держа баскетбольный мяч, горели свечи.

Отец спортсмена Райтис Тимма признался сыну в любви. Мужчина едва сдерживал слезы.

«Он был хороший мальчик, хороший сын. Люблю я сына. Хороший мальчик, такой как все», - сказал отец.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что бывшая жена Тиммы Анна Седокова не приедет на прощание. Также ему известно, что певица была готова отправить на похороны 3 млн рублей. Отец Тиммы сомневался, что Седокова настолько смелая и приедет на прощание.