Умер режиссер постановки «Дон Паскуале» с Анной Нетребко Отто Шенк. Об этом сообщает зарубежное издание The New York Times.

9 января в своем доме на озере Иррзее в Австрии умер 94-летний театральный и оперный режиссер. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Умерший ставил пьесы Уильяма Шекспира, Антона Чехова на сценах театров Австрии. Отто Шенк сотрудничал с Ла Скала, Королевским оперным театром в Ковент-Гардене, Берлинской, Баварской и Гамбургскими государственными операми, Метрополитен-оперой в США. Его последней работой стала опера «Дон Паскуале» с Анной Нетребко в 2006 году.

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