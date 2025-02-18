Умер режиссер и актер Хуан Марине, снимавшийся с Пенелопой Крус

Умер испанский режиссер, актер, сценарист и оператор Хуан Марине. Мужчина скончался на 105-м году жизни. Об этом сообщает Национальная киноакадемия страны.

18 февраля появился некролог об исследователе кино, который умер в Мадриде. Причина смерти не уточняется. Также нет информации о дате и месте похорон.

Известно, что мужчина родился 31 декабря 1920 в Барселоне. В киноиндустрии он оказался в совсем юном возрасте, Хуану было всего 13 лет. В 1942 году он попробовал себя в качестве оператора, сняв драму «Легион героев». В 1960-х выступил в качестве сценариста, в этом же году появился на экране в фильме «Королева Испании» с Пенелопой Крус.

Марине снял ленты: «Морской дьявол», «Куски», «Зачем мы грешим в сорок лет», «Миллион в мусорном баке», «Золото древних инков», «Смерть насвистывает блюз».

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