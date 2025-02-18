Ушел из жизни известный телеведущий и футбольный комментатор Патрик Баркли

Ушел из жизни известный британский телеведущий, журналист, писатель, футбольный комментатор и обозреватель Патрик Баркли. Об этом сообщает издание The Guardian.

Телеведущий скончался на 78-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Патрик Баркли появился на свет в Лондоне в 1947 году в семье актера венгерского происхождения Гая Деги. Журналистскую карьеру начал в 1971-м. В 1986-м стал первым футбольным обозревателем The Independent. С 2009-го был сотрудником в The Times.

Известно, что умерший был одним из очень немногих журналистов, работавших по своей теме во всех ведущих печатных изданиях Великобритании. Баркли является автором четырех биографических книг. При жизни был ведущим и гостем множества телепередач.

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