Старейший режиссер России умер, не дожив до своего 100-летия

Ушел из жизни старейший российский режиссер, театральный и музыкальный критик, заслуженный деятель искусств России Григорий Спектор. Ему было 99 лет.

О кончине режиссера сообщила «Российская газета». Причины смерти не уточняются.

Григорий Спектор родился 19 января 1926 года в Тбилиси. Его любовь к театру и музыке определила весь его жизненный путь. После окончания режиссерского факультета ГИТИСа, где он учился у Марии Осиповны Кнебель, Спектор начал свою плодотворную карьеру.

Он ставил спектакли в Тбилисском театре русской драмы, Краснодарском и Московском театрах оперетты, театрах имени Ермоловой и Бориса Покровского. За свою долгую творческую жизнь Григорий Владимирович создал более 100 постановок различных жанров, писал пьесы и либретто, основал два музыкальных театра — в Томске и Ташкенте.

Помимо режиссуры, Спектор активно занимался музыкальной и театральной критикой, писал статьи для специализированных изданий, преподавал в ГИТИСе.

«Всю жизнь я любил театр и музыку. Я мечтал стать музыкальным режиссером, чтобы воплощать свои великие замыслы…», — вспоминал он в одном из своих последних интервью.

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