Умер режиссер Федор Петрухин, снявший «На Муромской дорожке» и «День Победы»

Умер 72-летний режиссер фильма «На Муромской дорожке» Федор Петрухин. Об этом сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов России.

«На 73-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Федора Федоровича Петрухина (04.01.1952 — 18.04.2024)», – говорится в сообщении.

Они выразили соболезнования близким режиссера. О причинах смерти мужчины не сообщается, также нет информации о дате и месте похорон.

Напомним, что Федор Петрухин начал карьеру в 1991 году в качестве режиссера-постановщика фильма «Дина». На его счету много работ, среди которых: «На Муромской дорожке», «День Победы», «Кензели», «Подсолнух». Также работал над сериалами: «Новая жизнь сыщика Гурова», «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение», «Одиссея сыщика Гурова», а также над документальным фильмом «Курсанты Кремля».

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