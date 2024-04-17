Стало плохо во время стрижки: умер 29-летний родственник известного блогера

Блогер Ян Лапотков, известный как Ян Топлес, 17 апреля сообщил, что его родственник Анатолий Евтушенко найден мертвым. Напомним, мужчина пропал 9 февраля после стрижки.

«Толю нашли. Его больше нет», - рассказал Лапотков о смерти брата жены и поблагодарил всех за поддержку.

Он поделился, что умерший был человеком с «доброй улыбкой», ежедневно интересовался у родных, как дела. После смерти родственника блогер пообещал «поискать ответы».

29-летнего Евтушенко искал весь Новосибирск: волонтеры, сотрудники полиции. Мужчине стало плохо после посещения парикмахерской, он покинул барбершоп, после чего пропал.

Как пишет сайт Kp.ru, тело нашли 11 апреля, признаков насильственной смерти нет. Труп обнаружен на территории Новосибирского района. Похороны уже прошли – они состоялись 16 апреля.

Ранее сообщалось о смерти актера Виктора Степанова, известного по фильму «Верные сердца». 77-летний артист скончался в московской квартире. Причиной смерти называют рак.