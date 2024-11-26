Умер в возрасте 112-ти лет самый старый мужчина в мире Джон Альфред Тиннисвуд

Умер самый старый мужчина в мире Джон Альфред Теннисвуд. Ему было 112 лет. Об этом сообщил портал Mirror.

Информацию о смерти мужчины подтвердила его семья. Родственники рассказали, что он скончался в британском доме престарелых 25 ноября.

Титул самого старого мужчины мира Джон носил недолго. Он перешел к нему в апреле 2024 года после того, как Хуан Висент Перес Мора умер в Венесуэле на 115-м году жизни.

Отметим, что Джон Теннисвуд до выхода на пенсию работал бухгалтером. Он прожил счастливую жизнь. Был женат и пробыл с супругой 44 года в браке, пока не овдовел. У мужчины остались дочь, четверо внуков и три правнука.

Когда Джон общался с журналистами, он делился, что у него нет никакого секрета, который помог ему прожить так долго. Он признавался, что вел активный образ жизни, но ничего специально больше не делал.

Ранее правозащитница Мария Каннабих умерла в 75 лет в собственном доме в Подмосковье.