Умер режиссер-документалист Юрий Чибряков. Ему было 93 года. Об этом сообщает Союз кинематографистов России, куда входил мужчина.

Чибряков был известным кинодраматургом, режиссером документального кино. Он родился в Саратове 5 декабря 1931 года, где работал и жил до своих последних дней.

Свою карьеру Юрий начал в 1957 году после окончания сценарного факультета ВГИКа. До 1958 года он занимал должность редактора Новосибирской студии кинохроники, а в период с 1958 по1961 был старшим редактором Нижне-Волжской студии кинохроники.

Чибряков написал 75 сценариев, многие из которых стали основой для известных документальных фильмов. Среди его наиболее значимых работ — «Здравствуйте, девушки!» (1965), «Соль» (1966), «Апрель» (1970), «Хадрис!» (1979), «Я вернусь» (о художнике Н.М. Гущине; 1989), «Дом Васнецова» (1993), «Нансен в России» (1993), «Письма к матери» (1996), «Давид Кугультинов. Последнее...» (2006).

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