Умер в день своего 65-летия заслуженный артист России Андрей Лепеев. Об этом сообщает Камчатский театр драмы и комедии.

Мужчины не стало 28 апреля. В учреждении, которому артист посвятил более четверти века, прокомментировали его смерть.

«За время работы на камчатской сцене он исполнил более 80 ролей, написал множество сценариев для успешных шоу и детских сказок, сам осуществил несколько постановок», — говорится в некрологе.

Андрея Лепеева называют мастером перевоплощения, который воплощал на сцене драматические образы и яркие характерные роли. Коллектив Камчатского театра драмы и комедии выразил глубокие соболезнования родным и близким Андрея Николаевича.

Пока нет информации о причинах смерти звезды. Также пока не объявлены дата и место прощания с ним.

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