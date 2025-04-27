«Огромная потеря, великий человек»: умер народный артист РСФСР и Башкортостана Фидан Гафаров

В возрасте 77 лет ушел из жизни народный артист РСФСР и Республики Башкортостан Фидан Гафаров. Печальную новость сообщил глава региона Радий Хабиров.

Глава Башкортостана назвал любимой песню Гафарова «Ҡышҡы романс». Хабиров признался, что в детстве, когда звучали композиции артиста по радио, его мама просила сделать погромче.

«Сегодня для меня лично и для всей республики огромная потеря. Фидан Сафич ушел. Великий человек – народный артист России, Башкортостана и Татарстана…», - написал он на своей страничке «ВКонтакте».

Фидан Гафаров родился 12 октября 1947 года в деревне Новоуртаево Дюртюлинского района. В 1966 году, после окончания Уфимского училища искусств, он начал свой творческий путь в Башкирском академическом театре драмы. За почти 60 лет служения искусству Гафаров сыграл более 100 разноплановых ролей. Он был удостоен званий народного артиста РСФСР, народного артиста Башкортостана и Татарстана, кавалера орденов Салавата Юлаева и Дружбы народов, являлся почетным гражданином Уфы.

Помимо актерской деятельности, Фидан Гафаров был известен как талантливый певец, которого называли Маэстро башкирской эстрады. Он был участником фестивалей и концертов всероссийского и международного уровня. Его песня «Уфимские липы» стала неофициальным гимном Уфы и одной из самых популярных песен на башкирском языке. В марте этого года артист выпустил свой последний клип.

Прощание с артистом состоится 29 апреля в Башдрамтеатре. Траурный митинг начнется в 11.00.

Ранее режиссер и кинооператор Николай Кепко умер в возрасте 85 лет.