Умер режиссер Александр Панкратов, снявший мультфильм «Голубой щенок». Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

На 79-м году жизни скончался режиссер и оператор Александр Панкратов. Он умер 15 ноября. Причины смерти не раскрываются.

Александр Панкратов родился в 1946 году в Москве, долгое время он работал оператором на телевидении, а после снял документальные телефильмы «Удивительный мальчик», «С песней по жизни», «Нервы-нервы» и мультипликационный фильм «Голубой щенок».

Прощание и похороны с Александром Панкратовым состоятся 18 ноября на Востряковском кладбище.

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