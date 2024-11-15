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Опубликовано 15 ноября 2024, 16:48
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Актриса Эйлин Крамер скончалась, отметив свое 110-летие

В возрасте 110 лет умерла актриса Эйлин Крамер.
Актриса Эйлин Крамер скончалась, отметив свое 110-летие

© Freepik

Ушла из жизни австралийская актриса, танцовщица, хореограф и писательница Эйлин Крамер. Об этом сообщает ABC.

Артистка скончалась 15 ноября – через неделю после своего 110-летия. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Эйлин Крамер не имела детей и ни разу не была замужем.

Крамер появилась на свет в 1914 году. В 1930-х изучала в Сиднее музыку и пение, в 1940-м занялась балетом. Гастролировала по Австралии, затем 60 лет жила и работала в США и Франции, позднее вернувшись на родину.

Выступала в Индии, ЮАР и Новой Зеландии. Со второй половины 1950-х работала в киноиндустрии. Дружила с Луи Армстронгом, с которым познакомилась в казино. В 2008-м выпустила первую книгу.

Ранее мы писали, что в возрасте 70 лет умер актер из «Дикой Розы» Артуро Гарсия Тенорио.

Также сообщалось, что скончался 50-летний музыкант группы Tuatha de Danann Эдгард Бритто.

Источник:ABC
Автор:Евгений Медведев
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