Актриса Эйлин Крамер скончалась, отметив свое 110-летие

Ушла из жизни австралийская актриса, танцовщица, хореограф и писательница Эйлин Крамер. Об этом сообщает ABC.

Артистка скончалась 15 ноября – через неделю после своего 110-летия. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Эйлин Крамер не имела детей и ни разу не была замужем.

Крамер появилась на свет в 1914 году. В 1930-х изучала в Сиднее музыку и пение, в 1940-м занялась балетом. Гастролировала по Австралии, затем 60 лет жила и работала в США и Франции, позднее вернувшись на родину.

Выступала в Индии, ЮАР и Новой Зеландии. Со второй половины 1950-х работала в киноиндустрии. Дружила с Луи Армстронгом, с которым познакомилась в казино. В 2008-м выпустила первую книгу.

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