Могилу актрисы Анастасии Заворотнюк на Троекуровском кладбище подготовили к зиме

Могилу актрисы Анастасии Заворотнюк, расположенную на Троекуровском кладбище, подготовили к зиме. Место захоронения убрано.

На это обратил внимание сайт mk.ru.

На опубликованном изданием видео заметно, что на могиле актрисы много цветов. Чуть поменьше можно увидеть на кладбище у актера Николая Караченцова и певца Вячеслава Добрынина.

Убрана могила певицы Юлии Началовой. Родители певицы бывают там каждую неделю.

Также стало известно, что актрисе Ирине Мирошниченко недавно установили памятник. Она умерла 3 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что муж Заворотнюк Петр Чернышев приехал на могилу актрисы в день их венчания. Работница кладбища отметила, что каждый раз на фигуриста «больно смотреть». Супруг Заворотнюк всегда приезжает с цветами и трепетно ухаживает за могилой.