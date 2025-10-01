Умер раненный при атаке БПЛА ВСУ глава Совета депутатов Новой Каховки Леонтьев

Пострадавший при атаке БПЛА украинской армии председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев скончался от полученных травм.

Об этом сообщил губернатор Херсонской Области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Он назвал погибшего настоящим патриотом, «горячо любившим Россию и Херсонщину».

«Один из первых сторонников "Единой России" в области, который был нашим верным товарищем и соратником. Честный, принципиальный, открытый к людям — таким его будут помнить земляки», — написал он.

После атаки беспилотников Леонтьев был доставлен в больницу, где врачи до последнего боролись за его жизнь. Но спасти его медикам не удалось.

Глава регионам также выразил соболезнования близким и родным Владимира Павловича.

