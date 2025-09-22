В Форосе ВСУ атаковали отель во время празднования в нем 10-летия девочки

В отеле в Форосе, который атаковали беспилотниками ВСУ, праздновали детский день рождения. Во время ударов дронов внутри находилась 10-летняя именинница и гости, пришедшие поздравить ее. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, БПЛА появились в небе примерно через пять минут после начала поздравления девочки. Мама школьницы рассказала, что они услышали гул и удар, но думали, что это часть шоу-программы. Затем их попросили спрятаться в укрытии. Отмечается, что атака продолжалась около двух часов. В распоряжении канала оказалось видео, как во время начала атаки взрослые и дети пели «Матушка-земля».

Напомним, что ВСУ атаковали Форос вечером 21 сентября. В результате были повреждены санаторий, пансионат, школа и отель – именно в нем проходило день рождения. Там были найдены трое погибших и 14 раненных человек. Также пострадал охранник школы.

Ранее принц Гарри прибыл в Киев по приглашению украинских властей и пообещал помочь бойцам ВСУ.