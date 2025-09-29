В частном доме случился пожар: 77-летняя бабушка и ее 5-летний внук погибли после атаки БПЛА в Подмосковье

Украинские беспилотники атаковали Московскую область этой ночью. В результате удара погибли два человека — 77-летняя женщина и ее 5-летний внук, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Четыре вражеских беспилотника зафиксировали над Воскресенском и Коломной. После успешного отражения атаки обломки украинских БПЛА повредили два частных дома, один из которых вспыхнул.

В жилой постройке на улице Федотовской в Воскресенске находились пожилая женщина и ее малолетний внук. Бабушка и ребенок не смогли спастись из горящего здания. Telegram-канал публикует кадры, на которые попал смертельный пожар после атаки украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали отель в крымском Форосе. Удар пришелся по отелю, где в это время праздновали день рождения 10-летней девочки.