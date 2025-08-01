Умер профессор саратовской консерватории Валентин Ханецкий. Об этом сообщает СарИнформ.

30 июля 2025 года умер преподаватель саратовской консерватории и профессор. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

Ханецкий является выпускником Воронежского музыкального училища и саратовской консерватории. Он начал преподавать в 1965 году на кафедре фортепиано и на протяжении долгих лет был деканом музыковедческого и исполнительского факультетов.

Также Валентин гастролировал по России и за рубежом. Умерший написал книгу «Отзвучавшее» о музыкальной жизни Саратова.

Среди его выпускников заслуженные артисты России, заслуженные работники культуры РФ.

Ранее в возрасте 88 лет умер автор учебников истории Владимир Плоских. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Саратове умер заслуженный врач России Вячеслав Липский.