В возрасте 88 лет умер автор учебников истории Владимир Плоских

В возрасте 88 лет скончался историк, доктор исторических наук, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики Владимир Плоских. Причина смерти не уточняется.

О случившемся сообщается в некрологе Кыргызско-российского славянского университета имени Бориса Ельцина. Смерть наступила 31 июля и застала ученого в Бишкеке.

Отмечается, что Плоских был специалистом в области археологии, этнографии, его труды стали фундаментальными для изучения истории кыргызского народа. Историк был ученым с мировым именем, педагогом и наставником для студентов, магистрантов и аспирантов. Академик написал сотни научных публикаций, учебников и монографий.

КРСУ выразил соболезнования родным и ученикам ученого. В некрологе отмечается, что память о нем останется в сердцах коллег, друзей и всех, кто знал Плоских.

Он родился в Акмолинске, окончил Киргизский госуниверситет, после которого работал школьным учителем истории и литературы. После аспирантуры стал младшим научным сотрудником в Институте истории Академии наук Киргизской ССР. Потом вырос до вице-президента Национальной академии наук республики. Имел звание заслуженного деятеля науки, был лауреатом Бунинской премии.

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