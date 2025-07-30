В Саратове умер заслуженный врач России Вячеслав Липский. О смерти медика сообщила пресс-служба Саратовской городской клинической больницы №8.

30 июля ушел из жизни заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Прощание с умершим состоится 1 августа в похоронном доме «Свеча».

Липский был главным врачом СГКБ № 8 с 1983 года. За это время в учреждении развивалась урологическая, кардиологическая помощь населению.

В 1996 году он открыл первое в области отделение выхаживания недоношенных детей с блоком реанимации. В 2009 году Липский покинул занимаемую должность.

Коллеги вспоминают о нем как об открытом и остроумном человеке и профессионале своего дела.

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