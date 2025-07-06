Умер после двух операций боксер по прозвищу «Сибирский Тайсон» Сергей Башкиров

Умер после двух операций 54-летний боксер по прозвищу «Сибирский Тайсон» Сергей Башкиров. Подробности приводит mk.ru.

Двукратный чемпион России по боксу умер на 55-м году жизни 4 июля в Новосибирске. По словам его сына, организм не выдержал нагрузки после двух операций на позвоночнике и 24 сеансов лучевой терапии.

«У папы была опухоль спинного мозга во всех отделах позвоночника. Провели две успешных операции. Провели 24 сеанса из 25 лучевой терапии. Но... он не выдержал такой нагрузки», — отметил сын Башкирова.

Сергей завоевал звание интерконтинентального чемпиона по версии IBF в весовой категории до 66,5 кг в 2001 году.

Из-за проблем со здоровьем Смолов начал заниматься тренерской работой, из-за чего стал лицом клуба профессионального бокса «Крепость».

Прощание с боксером пройдет 8 июля в Новосибирске.

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