Ушел из жизни гонконгский актер Чоу Чун

4 июля на 93-м году жизни скончался знаменитый гонконгский актер, театральный деятель и продюсер Чоу Чун. По данным издания StHeadline, причиной смерти стала пневмония.

Чоу Чун, родившийся в 1932 году в Гонконге, начал свою кинокарьеру в 1955 году с исторической драмы. За более чем 65 лет в кино он снялся как минимум в 85 фильмах, став одной из ключевых фигур гонконгского кинематографа.

Среди его самых известных работ: «Как Хуан Фэйхун одолел грозного пса на Шамяне», «Хуан Фэйхун спасает торговца рыбой», «Бегущие слезы», «Человек в клетке», «Смертельный шаг», серия комедий «Любовь под прикрытием».

Последний фильм с участием актера вышел в 2021 году, а в 2020-м Чоу Чун объявил о завершении карьеры.

Своим многолетним творчеством он оставил яркий след в истории азиатского кино.

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