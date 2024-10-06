Погиб воевавший за ВСУ оппозиционер с позывным «Ганди» Дадин

На СВО в боях под Харьковом погиб 42-летний оппозиционер Ильдар Дадин. В честь него в России назвали статью о «нарушении массовых беспорядков».

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», Дадин воевал на стороне ВСУ. Он погиб во время боев под Харьковом.

В 2015 году Дадина первым в России осудили по статье 212.1 УК. РФ «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга». Спустя время ее начали называть «дадинской». Всего по ней в настоящий момент привлекали восемь человек.

В России Дадин вел оппозиционную деятельность. После освобождения из колонии он участвовал в пикетах и митингах. В 2022 году Ильдар уехал в Польшу. В прошлом году вступил в ряды ВСУ с позывным «Ганди» и начал воевать за украинскую армию.

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