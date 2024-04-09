Погибший певец Евгений Кунгуров находился в процессе развода с женой. Об этом сообщает ТАСС.

Одной из первых, кто узнал о смерти Евгения Кунгурова, стала его жена Ирина Меледина. Она получила сообщение от супруга о том, что он собирается покончить с собой. Когда Ирина позвонила спасателям, было уже поздно — прибывшие к дому певца обнаружили его тело на улице.

Как выяснили журналисты, отношения между супругами были не самыми гладкими. В 2023 году Кунгуров и Меледина собирались разводиться. Причем инициатором этого стала жена музыканта.

Однако тогда суд не стал рассматривать иск о разводе из-за того, что документ подали не в ту инстанцию. После этого супруги не подавали повторный иск и продолжили жить в браке.

Напомним, участник шоу «Голос» Евгений Кунгуров покончил с собой 8 апреля. Мужчина долгое время страдал от депрессии, у него также были проблемы с алкоголем.

Ранее мы писали о том, что актер Сергей Шолох рассказал о последней беседе с Кунгуровым в день его смерти.