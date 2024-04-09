«Не очень хорошо поступил»: поэтесса Воропаева рассказала о первой жене погибшего Кунгурова

Поэтесса Любовь Воропаева поделилась реакцией на смерть певца Евгения Кунгурова. Она часто общалась с артистом, когда тот был женат первый раз. По признанию поэтессы, музыкант нехорошо поступил с супругой.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

Воропаева рассказала, что в первом браке с Натальей Троицкой Кунгуров «был веселым».

«Когда я поняла, что он не очень хорошо поступил с Наташей, я с ним перестала общаться», - поделилась автор песен.

Она охарактеризовала женщину как «очень искреннюю» и назвала «хорошим человеком». Супруга была директором Кунгурова и вела его дела. По словам Воропаевой, женщина «наплевала на себя» и разрушила собственную карьеру артистки.

«А он ушел от неё. Расстались они не очень хорошо», - вспомнила поэтесса.

После развода Кунгурова Воропаева с ним не общалась. Говоря о его смерти, автор заявила, что «была в шоке», прочитав о случившемся.

«В тусовке народ говорил, что он сильно пил», - сказала она и добавила, что не может подтвердить данную информацию, так как давно не видела Кунгурова.

Ранее сообщалось, что умерший 8 апреля артист был в процессе развода с женой.