Занималась самолечением: умерла сыгравшая в «Мамонте» и «Ное» 24-летняя актриса Софи Найвайд

14 апреля умерла актриса Софи Найвайд, прославившаяся детскими ролями в картинах «Ной», «Мамонт», «Марго на свадьбе», «Закон и порядок» и других. Ей было 24 года.

Близкие Софи рассказали, что актриса занималась самолечением, чтобы «справиться со своей травмой и стыдом». В итоге это привело к ее смерти.

«Софи была доброй и доверчивой девочкой. Другие люди часто пользовались этим. Она много писала и рисовала, и во многих ее работах видна глубина ее души, а также боль, которую она испытывала. Многие из ее работ — это путеводители по ее трудностям и травмам», - приводит слова родных девушки Deadline.

Близкие кинозвезды пояснили, что ей пытались помочь психотерапевты, сотрудники правоохранительных органов и другие люди. Но никто не смог спасти Найвайд. Девушка лечилась самостоятельно, утверждая, что справится со всем сама. При этом врачи могли бы существенно продлить ее жизнь, уверены родные Софи.

Актриса очень любила свою семью – у нее завязались хорошие отношения с друзьями брата и матери, а также с их детьми. Все они воспринимали Софи как родную.

Найвайд попросила фанатов не присылать игрушек и цветов, а сделать пожертвование в «Национальную сеть по борьбе с изнасилованиями, жестоким обращением и инцестом (RAINN)» от ее имени.

Впервые Софи появилась на экране в 2006 году в фильме «Белла». После она побывала на одной съемочной площадке с Николь Кидман, Джессикой Альбой, Расселом Кроу и другими звездами.

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