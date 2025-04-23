Спродюсировал «Богемскую рапсодию»: умер музыкальный продюсер Queen и The Cars Рой Томас Бейкер

Работавший с Queen и The Cars английский продюсер Рой Томас Бейкер ушел из жизни. Ему было 78 лет. Что стало причиной его смерти, пока не известно, передает The Hollywood Reporter.

Бейкер начал заниматься музыкой еще в подростковом возрасте. За годы работы ему довелось посотрудничать с продюсером Элтона Джона Гасом Даджоном, Тони Висконти, одним из продюсеров Дэвида Боуи, Миком Джаггером, Rolling Stones, The Who и другими звездами.

Также Бейкер работал с легендарной британской группой Queen. Англичанин спродюсировал многие композиции музыкального коллектива. Одна из них хит, записанный в 1975 году, под названием «Богемская рапсодия».

Ранее сообщалось о смерти норвежского джазмена Терье Венааса. Он отметил 78-летие и умер от болезни Альцгеймера.