На 83-м году жизни умер польский актер и политик, звезда криминального шоу Ежи Дзевульский

Ушел из жизни польский актер кино и телевидения Ежи Дзевульский, также известный на родине как политик и эксперт в области безопасности. Он умер 11 августа в варшавском госпитале МВД. Ему было 82 года.

Причина смерти — долгая тяжелая болезнь, детали которой на раскрываются, сообщает «Российская газета».

Актер родился в 1943 году в Варшаве. Но на экране появился не сразу, поскольку сперва была учеба на юридическом факультете, служба в армии и работа в полиции. В правоохранительных органах он занимался антитеррористической деятельностью.

Что касается кино, Дзевульский снялся в таких фильмах, как «Закрыть за собой дверь», «Господь бог хихикает» и ряде других. Также принимал участие в некоторых эпизодах популярного в Польше криминальном шоу «Доложи, 07». В нем же он выступал и как консультант.

Кроме того, Ежи неоднократно избирался в Сейм, нижнюю палату парламента страны.

