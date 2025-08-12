От рака умер 81-летний американский рок-музыкант Чак Джирард. О смерти сообщает «Российская газета».

11 августа умер Чак Джирард, не дожив до 82-летия две недели. В 2024 году у него выявили стадию рака, при которой лечение почти не приносит результатов. Также у музыканта обнаружили метастазы в легких.

Чак родился в Лос-Анджелесе. Он начал музыкальную карьеру с 1960-х. Умерший был участником проекта The Castells. В 1970-м артист создал группу Love Song, а с 1975-го занимался сольной карьерой и снимался на ТВ.

Ранее на 78-м году жизни умер продюсер и лауреат двух «Эмми» Майкл Клик. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в возрасте 82 лет умер польский актер, политик и экс-полицейский Ежи Дзевульский.