Известный журналист и актер Банчиков умер перед премьерой своего фильма

Известный бурятский журналист и актер Владимир Банчиков скончался на 64-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезни.

О смерти артиста сообщил режиссер и друг Банчикова Юрий Ботоев на своей страничке «ВКонтакте».

«Мы до конца не верили, что это случится и случится так быстро. Ещё недавно он вёл программы на телеканале АТВ и снимался в кино», — написал Юрий Ботоев, назвавший актера другом, товарищем и просто великолепным человеком.

По словам режиссера, Владимир Банчиков останется для всех близких и друзей в памяти позитивным, неравнодушным и мужественным человеком, а для телезрителей — харизматичным, открытым и честным ведущим.

В возрасте 56 лет Банчиков начал сниматься в фильме «Головар». В дальнейшем он принял участие в продолжении картины. Юрий Ботоев пояснил, что работа над завершающем трилогию кино началась весной 2024 года. Владимир в шутку говорил, чтобы создатели картины успели завершить съемки, пока он есть: актер будто предвидел смерть. В итоге третью часть доделали в ноябре прошлого года.

Прощание с Владимиром пройдет 7 января в 12.30 в Прощальном зале Улан-Удэ по адресу: ул. Борсоева, 1а (остановка «Динамо»).

Ранее умерла звезда фильмов «Табор уходит в небо» и «Возвращение Будулая» Алена Бузылева. Ей было 56 лет.