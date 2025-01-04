Умерла звезда фильмов «Табор уходит в небо» и «Возвращение Будулая» Бузылева

Умерла актриса из фильмов «Табор уходит в небо» и «Возвращение Будулая» Алена Бузылева. 56-летняя женщина боролась с тяжелой болезнью – раком. Информация об этом появилась в ряде СМИ со ссылкой на группу ДНП в соцсети «ВКонтакте».

По данным источника, женщина ушла из жизни 31 декабря, но известно об этом стало только сейчас.

«Мир навсегда потерял удивительную личность – Алену Бузылеву, обладательницу золотого голоса цыганского народа. Она стала символом целой эпохи в цыганской музыкальной культуре. Ее талант и уникальность будут жить в сердцах многих. Пусть ее светлая память всегда согревает нас!» — говорится в сообщении администрации ДНП.

СМИ отмечают, что у актрисы была тяжелая болезнь.

Известно, что Алена Бузылева родилась 12 января 1968 года. У нее была музыкальная цыганская семья. Ее брат Дмитрий Бузылев — заслуженный артист России, известный как цыган-гитарист из фильма «Жестокий романс». Он умер в феврале 2018 года, ему был 61 год.

Женщина сыграла роль маленькой цыганки в фильме «Табор уходит в небо». Режиссер долгое время не мог найти подходящую девочку на ее роль. Алена случайно оказалась в кадре, она просто пришла с отцом и братом на «Мосфильм». Она увидела юных артисток в платьях, а сама была в спортивном костюме и с перепачканным от мороженого лицом.

«Брат схватил гитару и говорит: "Пой "Нанэ цоха"". И я запела... А потом еще и в пляс пошла. Что тут началось! Режиссер с места вскочил, ко мне подбежал, на руки меня подхватил, а потом как закричит: "Я нашел то, что искал! Я нашел золото!» – рассказывала звезда.

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