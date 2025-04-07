Умер от сердечного приступа экс-замминистра туризма Ярославской области

Скончался заместитель министра туризма Ярославской области Максим Цветков. Об этом пишет mk.ru.

Цветков стоял у истоков организации молодежной политики города, а в последние годы отвечал за развитие туристических программ. Причиной смерти мужчины стал сердечный приступ.

Прощание с чиновником состоится 8 апреля.

Максим Цветков с 2005 года работал в управлении по молодежной политике мэрии Ярославля, позднее возглавил его. Затем руководил департаментом по делам молодежи, физической культуре и спорту Ярославской области. Впоследствии стал заместителем директора департамента туризма, далее — заместителем министра туризма.

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